हरियाणा में सफाई व्यवस्था ठप, पुलिस से भिड़ंत के बाद अब जन न्याय पंचायतों का ऐलान
पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी अपनी हड़ताल को और तेज कर रहे हैं, जिसके चलते हिसार और बहादुरगढ़ में पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुई हैं।
यह विरोध प्रदर्शन तब और गरम हो गया जब कर्मचारियों ने कथित तौर पर कचरा ट्रकों को रोका और नगर निगम के वाहनों को नुकसान पहुंचाया। वे मई में हुए समझौते के तहत नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
इसके जवाब में, प्रशासन ने दर्जनों कर्मचारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, फायर सर्विस के कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और 1,200 से ज्यादा कर्मचारियों को काम पर लौटने के नोटिस भेजे हैं।
हरियाणा के यूनियनों ने जन न्याय पंचायतों का ऐलान किया
यूनियनें पीछे हटने को तैयार नहीं हैं: उन्होंने मशाल जुलूस निकाला है और 10-12 सितंबर को जन न्याय पंचायतों का ऐलान किया है।
सरकार की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कर्मचारियों का कहना है कि वे तब तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक उनके सभी वादे पूरे नहीं हो जाते।
यह हड़ताल करीब एक महीने से चल रही है, जिसकी वजह से हरियाणा के कई शहरों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।