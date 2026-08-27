हरियाणा में सफाईकर्मियों की 30 अगस्त तक हड़ताल, नियमित नौकरी पर अड़े कर्मचारी

इस हड़ताल के कारण कई शहरों और कस्बों में सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक उन्हें नियमित नौकरी नहीं मिलती और ठेका प्रथा पूरी तरह से खत्म नहीं कर दी जाती, तब तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे।

शास्त्री के मुताबिक, सरकार ने उनकी मांगों को सैद्धांतिक मंजूरी देने की बात तो कही है, लेकिन जमीन पर इसका कोई मतलब नहीं है और यह सिर्फ मौखिक आश्वासन भर है।