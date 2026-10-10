केरलम में तूफान का ऐसा रौद्र रूप, स्कूल की छत उड़ा ले गई हवाएं

केरलम के कन्नूर में वायथुर यूपी स्कूल पर दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक एक तेज तूफान आ गया। इस तूफान से स्कूल की मेटल की छत पूरी तरह से उखड़कर पास की एक इमारत पर जा गिरी।

स्कूल के पास खड़ी 3 कारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है।