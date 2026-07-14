राम मंदिर ट्रस्ट: खाते बेदाग, पर नगद दान को लेकर SIT ने उठाए गंभीर सवाल
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विशेष जांच टीम (SIT) ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान चोरी के आरोपों की जांच की है। जांच के बाद, टीम ने ट्रस्ट के आधिकारिक वित्तीय रिकॉर्ड्स को बिल्कुल सही पाया है। ऑडिट किए गए खातों में पैसों के गबन का कोई सबूत नहीं मिला है।
विशेष जांच टीम ने नकद प्रबंधन में खामियां पाईं
खातों की जांच तो ठीक थी, असल दिक्कत नकद पैसों के प्रबंधन में सामने आई। SIT ने पाया कि दान में मिले पैसे बैंक में जमा करने से पहले उन्हें संभालने के तरीके में कई कमियां थीं। कमजोर निगरानी, नियमों की अनदेखी और गिनती केंद्र पर CCTV कवरेज की खराब व्यवस्था के कारण पैसों के गायब होने की आशंका बढ़ गई थी। भविष्य में ऐसी गड़बड़ी रोकने के लिए SIT ने सख्त सुरक्षा और बेहतर निगरानी के सुझाव दिए हैं। वहीं, पुलिस की एक अलग टीम अभी भी गायब हुए पैसों का पता लगा रही है।