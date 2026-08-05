मानसून फिर पकड़ेगा जोर, अगले 2 हफ्ते पूरे भारत में जबरदस्त बारिश के आसार

पूर्वी हिंद महासागर में अभी भी तूफान काफी मजबूत बने हुए हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया के पास का ठंडा समुद्र हमारे इलाके के मौसम के पैटर्न में बड़ा बदलाव ला रहा है।

उत्तरी और पूर्वी भारत में अब थोड़े समय के लिए होने वाली बारिश की प्रणालियां ज्यादा दिख रही हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगर जल्द ही एक पॉजिटिव IOD बनता है, तो यह एल नीनो के भारतीय मॉनसून पर पड़ने वाले कुछ खराब असर को कम करने में काफी सहायक हो सकता है।