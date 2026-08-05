मानसून फिर पकड़ेगा जोर, अगले 2 हफ्ते पूरे भारत में जबरदस्त बारिश के आसार
आगे और बारिश वाले दिनों के लिए तैयार हो जाइए: भारत में अगले 2 हफ्तों के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून अपनी पूरी ताकत दिखाने वाला है। बारिश में यह बढ़ोतरी उष्णकटिबंधीय हवाओं और प्रशांत क्षेत्र से आने वाले टाइफून के मिले-जुले असर से हो रही है। भले ही इंडियन ओशन डायपोल (IOD) अभी सामान्य स्थिति में है, फिर भी ये कारण मिलकर देश के बड़े हिस्से में अच्छी बारिश करवाने वाले हैं।
इंडोनेशिया के पास ठंडा समुद्र मौसम बदल रहा
पूर्वी हिंद महासागर में अभी भी तूफान काफी मजबूत बने हुए हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया के पास का ठंडा समुद्र हमारे इलाके के मौसम के पैटर्न में बड़ा बदलाव ला रहा है।
उत्तरी और पूर्वी भारत में अब थोड़े समय के लिए होने वाली बारिश की प्रणालियां ज्यादा दिख रही हैं। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अगर जल्द ही एक पॉजिटिव IOD बनता है, तो यह एल नीनो के भारतीय मॉनसून पर पड़ने वाले कुछ खराब असर को कम करने में काफी सहायक हो सकता है।