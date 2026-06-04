केरल में मानसून ने दी दस्तक, IMD ने जारी किया देशव्यापी अलर्ट
दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक वाले तूफान और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। केरल के अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो लोग इस हफ्ते दक्षिण, पूर्वोत्तर या पश्चिमी भारत की यात्रा करने का मन बना रहे हैं, उन्हें यात्रा में देरी, जलभराव वाली सड़कों और कम दृश्यता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
कन्याकुमारी में बहुत भारी बारिश, पूर्वोत्तर में भूस्खलन का खतरा
तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में अगले पांच दिनों तक बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, वहीं नीलगिरी और कोयंबटूर में तेज बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश के चलते भूस्खलन और यात्रा में रुकावट आने की आशंका है। उत्तराखंड में ओलावृष्टि की संभावना है, जिससे मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों की यात्रा प्रभावित हो सकती है।