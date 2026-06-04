केरल में मानसून ने दी दस्तक, IMD ने जारी किया देशव्यापी अलर्ट देश Jun 04, 2026

दक्षिण-पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक वाले तूफान और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है। केरल के अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जो लोग इस हफ्ते दक्षिण, पूर्वोत्तर या पश्चिमी भारत की यात्रा करने का मन बना रहे हैं, उन्हें यात्रा में देरी, जलभराव वाली सड़कों और कम दृश्यता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।