तेलंगाना में 10-12 जून को दस्तक दे सकता है मानसून, गर्मी से मिलेगी निजात

मानसून की रफ्तार बढ़ी, तेलंगाना की ओर बढ़ रहे बादल

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक-एक साइकिलॉनिक सर्कुलेशन बन रहे हैं, जो मानसून को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से तेलंगाना के लिए बारिश लाने वाले बादल तैयार हो रहे हैं। किसानों के लिए यह शुरुआती बारिश काफी अहम है, खासकर तब, जब वे खरीफ फसल की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, यानी औसत बारिश का सिर्फ 90 प्रतिशत ही होने की संभावना है।