तेलंगाना में 10-12 जून को दस्तक दे सकता है मानसून, गर्मी से मिलेगी निजात
हफ्तों से बारिश का इंतजार कर रहे तेलंगाना के लोगों को अब राहत मिलने वाली है। दक्षिण-पश्चिम मानसून 10 से 12 जून के बीच राज्य में पहुंच जाएगा। बारिश का यह सिलसिला अब केरलम से शुरू होकर धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। केरलम में मानसून 4 जून को कुछ देरी से आया था, लेकिन अब वह रफ्तार पकड़ चुका है और उम्मीद है कि पूरे राज्य में बारिश से राहत दिलाएगा।
मानसून की रफ्तार बढ़ी, तेलंगाना की ओर बढ़ रहे बादल
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में एक-एक साइकिलॉनिक सर्कुलेशन बन रहे हैं, जो मानसून को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं की वजह से तेलंगाना के लिए बारिश लाने वाले बादल तैयार हो रहे हैं। किसानों के लिए यह शुरुआती बारिश काफी अहम है, खासकर तब, जब वे खरीफ फसल की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य से कम रहने की उम्मीद है, यानी औसत बारिश का सिर्फ 90 प्रतिशत ही होने की संभावना है।