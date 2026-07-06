मानसून की तूफानी वापसी, 11 प्रतिशत अधिक बारिश से देश को मिली राहत
भारत का दक्षिण-पश्चिम मानसून आखिर रफ्तार पकड़ ही गया है, जिससे 1 से 6 जुलाई के बीच सामान्य से 11 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। जून में धीमी शुरुआत के बाद देश में अब तक 53.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस अच्छी बारिश के पीछे मानसून ट्रफ, पश्चिमी भारत पर बना चक्रवात और बंगाल की खाड़ी से उठा एक अवसाद जैसे कई मौसम सिस्टम का एक साथ सक्रिय होना है।
IMD ने भारी बारिश और संभावित बाढ़ की चेतावनी दी
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते कुछ जिलों में जलभराव और अचानक बाढ़ आने का खतरा हो सकता है। मुंबई को भी जल्द ही तेज बारिश के लिए तैयार रहना चाहिए। जहां एक ओर गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अच्छी बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश का इंतजार है।