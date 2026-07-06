मानसून की तूफानी वापसी, 11 प्रतिशत अधिक बारिश से देश को मिली राहत

IMD ने भारी बारिश और संभावित बाढ़ की चेतावनी दी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके चलते कुछ जिलों में जलभराव और अचानक बाढ़ आने का खतरा हो सकता है। मुंबई को भी जल्द ही तेज बारिश के लिए तैयार रहना चाहिए। जहां एक ओर गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में अच्छी बारिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश का इंतजार है।