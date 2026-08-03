मानसून का डबल धमाका: बंगाल की खाड़ी से आई खुशखबरी, पर बाढ़ का खतरा भी

आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है।

यह बारिश सीजन की शुरुआत में हुई कमी को पूरा करते हुए खरीफ फसलों को काफी राहत पहुंचाएगी। हालांकि, इसी दौरान निचले इलाकों में स्थानीय बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। अधिकारियों ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अगस्त के पहले हफ्ते तक सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि मानसून का यह सक्रिय दौर अभी जारी रहेगा।