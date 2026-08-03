मानसून का डबल धमाका: बंगाल की खाड़ी से आई खुशखबरी, पर बाढ़ का खतरा भी
मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, कमजोर हो चुका डिप्रेशन का एक हिस्सा अभी भी उत्तर-पश्चिम भारत और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। वहीं, पूर्वी भारत और बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसमी सिस्टम तैयार हो रहा है, जिससे आगे भी अच्छी बारिश की उम्मीद है।
पूर्वी बारिश से खरीफ को बढ़ावा
आने वाले दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने का अनुमान है। मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है।
यह बारिश सीजन की शुरुआत में हुई कमी को पूरा करते हुए खरीफ फसलों को काफी राहत पहुंचाएगी। हालांकि, इसी दौरान निचले इलाकों में स्थानीय बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। अधिकारियों ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अगस्त के पहले हफ्ते तक सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि मानसून का यह सक्रिय दौर अभी जारी रहेगा।