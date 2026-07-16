15 जुलाई से लौटेगा मानसून का दमदार दौर, जानें कहां-कहां भीगेगी धरती
पिछले हफ्ते की सुस्ती के बाद अब 15 जुलाई से मानसून के फिर से सक्रिय होने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी प्रशांत महासागर से आ रहे मौसमी सिस्टमों के कारण सबसे पहले उत्तर-पूर्व में बारिश का दौर शुरू होगा। बारिश में आई इस कमी की वजह से फसल बुवाई में देरी हुई है और सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है।
उत्तर-पूर्व की भारी बारिश पश्चिम की ओर मुड़ेगी
15 से 27 जुलाई के बीच, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। जैसे ही ये मौसमी सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को भी बारिश से राहत मिलेगी। इस बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आएगी और जुलाई के बाकी दिनों में बारिश की कमी भी काफी हद तक पूरी हो सकेगी।