15 जुलाई से लौटेगा मानसून का दमदार दौर, जानें कहां-कहां भीगेगी धरती

15 से 27 जुलाई के बीच, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे पड़ोसी राज्यों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। जैसे ही ये मौसमी सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को भी बारिश से राहत मिलेगी। इस बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई में तेजी आएगी और जुलाई के बाकी दिनों में बारिश की कमी भी काफी हद तक पूरी हो सकेगी।