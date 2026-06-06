मुंबई के लिए बारिश से जुडी अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी अलर्ट जारी

कर्नाटक और तमिलनाडु में जारी रहेगा बारिश का दौर

7 जून को केरल में भारी बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी। पूर्वोत्तर में पूरे हफ्ते लगातार बारिश होने की उम्मीद है। मध्य और पूर्वी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में रहने वालों को सावधान रहना होगा। यहां बिजली कड़कने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ तूफान आ सकता है।