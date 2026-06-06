मुंबई के लिए बारिश से जुडी अच्छी खबर, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी अलर्ट जारी
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दक्षिण-पश्चिम मानसून ने अब तेजी पकड़ ली है। केरल में 4 जून को पहुंचने के बाद यह अब कर्नाटक की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, मुंबई में 10 से 15 जून के बीच मानसून आने की उम्मीद है। शुरू होने के बाद से ही मानसून ने दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अच्छी-खासी बारिश कर दी है।
कर्नाटक और तमिलनाडु में जारी रहेगा बारिश का दौर
7 जून को केरल में भारी बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी अगले कुछ दिनों तक बारिश होती रहेगी। पूर्वोत्तर में पूरे हफ्ते लगातार बारिश होने की उम्मीद है। मध्य और पूर्वी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में रहने वालों को सावधान रहना होगा। यहां बिजली कड़कने और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ तूफान आ सकता है।