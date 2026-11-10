दिवाली के बाद आंखों में लाली और जलन है? डॉक्टर ने चेताया

ज्यादातर बार ये लक्षण अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी आंखें लाल रहें या उनमें लगातार जलन बनी रहे, तो इसे हल्के में न लें। यह किसी संक्रमण या चोट का संकेत हो सकता है।

डॉक्टर चित्रलेखा खासतौर पर कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करने वालों को सावधान करती हैं कि वे माइक्रोबियल केराटाइटिस नामक गंभीर कॉर्नियल संक्रमण के लक्षणों पर ध्यान दें। अगर ये लक्षण बने रहते हैं (खासकर बच्चों या बुजुर्गों में), तो फौरन डॉक्टर से मिलना समझदारी होगी ताकि स्थिति और खराब न हो।

डॉक्टर चित्रलेखा ने कहा, "ये लक्षण माइक्रोबियल केराटाइटिस की ओर इशारा कर सकते हैं, जिसके लिए तुरंत इलाज की जरूरत होती है।"