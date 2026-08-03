तेलंगाना: सिकंदराबाद में ओरेकल ने राज्य के लिए की एक साल की भविष्यवाणी, जानिए क्या-क्या बताया

सिकंदराबाद के श्री उज्जयिनी महाकाली मंदिर में हुए रंगम कार्यक्रम के दौरान एक ओरेकल (आकाशवाणी) ने इस साल तेलंगाना में मानसून की बारिश को लेकर भविष्यवाणी की है। ओरेकल ने बताया कि इस साल कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, जबकि कई जगह सूखा पड़ सकता है। इसके अलावा, ओरेकल ने लोगों को आगजनी, हादसों और जान-माल के नुकसान से सावधान रहने को भी कहा है। मौसम से जुड़ी इस भविष्यवाणी के अलावा, ओरेकल ने युवाओं से एक खास बात कही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कामयाबी मिलने के बाद भी अपने माता-पिता को न भूलें और उनका हमेशा आदर करें।