पंचकूला स्कूल में 6 वर्षीय बच्ची पर हमले के मामले में प्रिंसिपल समेत 3 निलंबित

यह हमला एक खाली कक्षा कक्ष में हुआ था, जहां उस वक्त कोई अध्यापक मौजूद नहीं था। हमले के बाद कक्षा को बाहर से बंद कर दिया गया था। घायल बच्ची को उसके परिवार ने बंद कमरे के अंदर पाया। उन्हें ऑटो-रिक्शा चालक ने इसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने बाद में CCTV फुटेज की जांच की और लड़के से फिर से पूछताछ की। अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि छात्र ने ऐसा क्यों किया और किन बातों ने उसे प्रभावित किया। फिलहाल उसे एक बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जा रही है।