पंचकूला स्कूल में 6 वर्षीय बच्ची पर हमले के मामले में प्रिंसिपल समेत 3 निलंबित
पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में हुई एक परेशान करने वाली घटना ने कई लोगों को चिंतित कर दिया है। यहां तीसरी कक्षा के एक छात्र ने कथित तौर पर एक 6 साल की बच्ची पर ईंट से हमला करने की बात कबूल की है। छात्र का कहना था कि बच्ची उसे चिढ़ाती थी। शुरुआत में तो उसने दूसरों पर आरोप मढ़ा, लेकिन बाद में कथित तौर पर हमला करने की बात मान ली। इस मामले ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद स्कूल की प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है।
अधिकारी कर रहे हमले के कारणों की जांच
यह हमला एक खाली कक्षा कक्ष में हुआ था, जहां उस वक्त कोई अध्यापक मौजूद नहीं था। हमले के बाद कक्षा को बाहर से बंद कर दिया गया था। घायल बच्ची को उसके परिवार ने बंद कमरे के अंदर पाया। उन्हें ऑटो-रिक्शा चालक ने इसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने बाद में CCTV फुटेज की जांच की और लड़के से फिर से पूछताछ की। अधिकारी अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि छात्र ने ऐसा क्यों किया और किन बातों ने उसे प्रभावित किया। फिलहाल उसे एक बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जा रही है।