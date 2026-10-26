फिर से खुलने जा रहा है RTR फ्लाईओवर, दिल्ली को मिलेगी जाम से राहत

दिल्ली के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राव तुला राम (RTR) फ्लाईओवर 27 अक्टूबर को कारों और दोपहिया वाहनों के लिए फिर से खुलने जा रहा है। यह फ्लाईओवर करीब एक हफ्ते से बंद था क्योंकि इसमें कम से कम 3 दरारें आ गई थीं। इसके बंद होने से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुरुग्राम और वसंत विहार के बीच भीषण ट्रैफिक जाम लग गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। रविवार को क्यूब कॉम्प्रेशिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी किए गए। इसके बाद एक स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से लोड टेस्टिंग करने को कहा गया। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद अब हल्के वाहनों के लिए इसे खोलने की हरी झंडी मिल गई है।