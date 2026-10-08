लखनऊ में गोमती का रौद्र रूप, मॉल और आपदा कार्यालय भी डूबे

लखनऊ में गोमती नदी उफान पर आने से भारी बाढ़ आ गई है। बारिश रुके कई दिन हो चुके हैं, फिर भी फैजुल्लागंज और दाऊद नगर जैसे इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। बुधवार रात 11 बजकर 40 मिनट पर गोमती नदी का जलस्तर 107.25 मीटर दर्ज किया गया।

यह चेतावनी के स्तर से अभी भी 1.26 मीटर नीचे है। इस बाढ़ ने उन जगहों पर भी परेशानी खड़ी कर दी है, जिन्हें सुरक्षित माना जाता था। इनमें राज्य आपदा प्रबंधन कार्यालय और फिनिक्स पलासिओ मॉल भी शामिल हैं।