लखनऊ में गोमती का रौद्र रूप, मॉल और आपदा कार्यालय भी डूबे
लखनऊ में गोमती नदी उफान पर आने से भारी बाढ़ आ गई है। बारिश रुके कई दिन हो चुके हैं, फिर भी फैजुल्लागंज और दाऊद नगर जैसे इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। बुधवार रात 11 बजकर 40 मिनट पर गोमती नदी का जलस्तर 107.25 मीटर दर्ज किया गया।
यह चेतावनी के स्तर से अभी भी 1.26 मीटर नीचे है। इस बाढ़ ने उन जगहों पर भी परेशानी खड़ी कर दी है, जिन्हें सुरक्षित माना जाता था। इनमें राज्य आपदा प्रबंधन कार्यालय और फिनिक्स पलासिओ मॉल भी शामिल हैं।
रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट ने कम किया बाढ़ का मैदान
पता चला है कि शहरी प्रोजेक्टों के लिए नदी के प्राकृतिक बाढ़ के मैदान को छोटा करने से हालात बिगड़ गए। नदी को फैलने के लिए कम जगह मिलने से (बड़े रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट की वजह से), निचले इलाके बाढ़ के प्रति और भी संवेदनशील हो गए।
अब शहर के अधिकारी नए तटबंध बनाने और बाढ़ से बचाव के लिए बड़ी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बेहतर योजना से भविष्य में आने वाली बाढ़ को रोका जा सकेगा।