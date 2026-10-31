दाबोलीम रनवे पर टला विमान-फाइटर जेट का बड़ा टकराव, एयर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल की लापरवाही उजागर
हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस साल गोवा के दाबोलीम हवाई अड्डे पर एक बड़े हादसे को करीब लाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका विमान गलती से एक सक्रिय रनवे पर चला गया, ठीक उसी वक्त जब नौसेना का एक फाइटर जेट उड़ान भर रहा था। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई। जांचकर्ताओं का कहना है कि क्रू ने जरूरी निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया और कुछ अहम रेडियो संदेशों को गलत समझ लिया।
अधिकारियों ने दाबोलीम के TWY N2 को 'हॉटस्पॉट' बनाने का प्रस्ताव दिया
भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए अधिकारी दाबोलीम एयरपोर्ट के टैक्सीवे TWY N2 को हॉटस्पॉट के तौर पर चिह्नित करना चाहते हैं। इसके साथ ही वे पायलटों की ट्रेनिंग सुधारने और यह सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं कि सभी लोग रेडियो पर साफ और मानक वाक्यांशों का इस्तेमाल करें। रिपोर्ट में गोवा के दाबोलीम हवाई अड्डे पर नागरिक और सैन्य एयर ट्रैफिक टीमों के बीच बेहतर तालमेल की भी बात कही गई है, ताकि सभी के लिए चीजें ज्यादा सुरक्षित रहें।