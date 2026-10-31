दाबोलीम रनवे पर टला विमान-फाइटर जेट का बड़ा टकराव, एयर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल की लापरवाही उजागर

हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस साल गोवा के दाबोलीम हवाई अड्डे पर एक बड़े हादसे को करीब लाने के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका विमान गलती से एक सक्रिय रनवे पर चला गया, ठीक उसी वक्त जब नौसेना का एक फाइटर जेट उड़ान भर रहा था। खुशकिस्मती से किसी को चोट नहीं आई। जांचकर्ताओं का कहना है कि क्रू ने जरूरी निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया और कुछ अहम रेडियो संदेशों को गलत समझ लिया।