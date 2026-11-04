रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, जानिए कौन है योग्य

यह बोनस पाने के लिए कर्मचारियों को 31 मार्च 2026 तक कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी करनी होगी। ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिन्हें पूरी तरह एडहॉक आधार पर नियुक्त किया गया था और जिनकी सेवा में कोई रुकावट नहीं थी, वे भी इस बोनस के हकदार होंगे। साथ ही, वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2026 से पहले रिटायर हो गए (चाहे वे सुपरएनुएशन पर हों, मेडिकल कारणों से रिटायर हुए हों या जिनकी मृत्यु हो गई हो) और जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की नियमित सेवा पूरी की थी, वे भी बोनस पा सकेंगे।

जिन कर्मचारियों को पार्ट-टाइम आधार पर एक तय मामूली भुगतान पर रखा गया था, उन्हें यह बोनस नहीं मिलेगा। डेपुटेशन पर गए लोगों या कुछ खास तरह की छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष नियम हैं। अगर आपको कोई शंका है, तो 2 नवंबर को जारी आधिकारिक सर्कुलर जरूर देखें।