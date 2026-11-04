रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, जानिए कौन है योग्य
त्योहारों के इस मौसम में RPF और RPSF के रेलवे ग्रुप-C कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इस साल उन्हें 6,908 रुपये तक का दिवाली बोनस मिलेगा।
रेल मंत्रालय ने हाल ही में योग्य कर्मचारियों के लिए 30 दिन के इस नॉन-प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस का ऐलान किया है।
दिवाली बोनस: 31 मार्च 2026 तक 6 महीने की सेवा जरूरी
यह बोनस पाने के लिए कर्मचारियों को 31 मार्च 2026 तक कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी करनी होगी। ऐसे अस्थायी कर्मचारी जिन्हें पूरी तरह एडहॉक आधार पर नियुक्त किया गया था और जिनकी सेवा में कोई रुकावट नहीं थी, वे भी इस बोनस के हकदार होंगे। साथ ही, वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2026 से पहले रिटायर हो गए (चाहे वे सुपरएनुएशन पर हों, मेडिकल कारणों से रिटायर हुए हों या जिनकी मृत्यु हो गई हो) और जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की नियमित सेवा पूरी की थी, वे भी बोनस पा सकेंगे।
जिन कर्मचारियों को पार्ट-टाइम आधार पर एक तय मामूली भुगतान पर रखा गया था, उन्हें यह बोनस नहीं मिलेगा। डेपुटेशन पर गए लोगों या कुछ खास तरह की छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों के लिए कुछ विशेष नियम हैं। अगर आपको कोई शंका है, तो 2 नवंबर को जारी आधिकारिक सर्कुलर जरूर देखें।