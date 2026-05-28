हरभजन की सुरक्षा वापस लेने पर पंजाब सरकार ने दिया स्पष्टीकरण, जानिए क्या कहा

हरभजन के पास अब भी है Y श्रेणी की सुरक्षा

अधिकारियों ने बताया कि हरभजन पंजाब में ज्यादा समय नहीं बिताते और अधिकतर बाहर ही रहते हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा जरूरतों की दोबारा समीक्षा की गई। इस समीक्षा में उन पर कोई खास खतरा नहीं पाया गया। हालांकि, स्थानीय पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत मदद के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा, उनके पास गृह मंत्रालय से Y श्रेणी की सुरक्षा है, जो उन्हें पहले राज्य सरकार से मिलने वाली सुरक्षा के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके घर के बाहर हुए प्रदर्शनों के दौरान किसी भी तरह की कोई हानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ।