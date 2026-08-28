पंजाब में नकली पनीर पर लगी रोक, अब सालभर आपकी सेहत से नहीं होगा खिलवाड़

असली पनीर दूध या दूध से बनी चीजों से ही तैयार होना चाहिए, जबकि नकली पनीर खाद्य सुरक्षा नियमों के खिलाफ होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे रेस्टोरेंट, कैटरर और फूड-सर्विस से जुड़े प्रतिष्ठानों पर अब और बारीकी से नजर रखें।

खासकर, त्योहारों का मौसम आने वाला है, ऐसे में यह जरूरी है कि कोई भी ग्राहक नकली या खराब गुणवत्ता वाला पनीर खरीदकर ठगी का शिकार न हो।