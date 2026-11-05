पंजाब में विरोध का असर: झोटा की विधवा को 2 करोड़ रुपये और नौकरी मिलेगी

हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद पंजाब सरकार ने परविंदर सिंह झोटा की विधवा को 2 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी देने पर सहमति दे दी है।

झोटा एक नशा विरोधी कार्यकर्ता थे, जिनका पिछले अक्टूबर में तब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे फेसबुक पर अवैध नशा बिक्री का लाइव खुलासा कर रहे थे।

यह फैसला झोटा के परिवार, प्रदर्शन के नेताओं और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है।