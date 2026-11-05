पंजाब में विरोध का असर: झोटा की विधवा को 2 करोड़ रुपये और नौकरी मिलेगी
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हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद पंजाब सरकार ने परविंदर सिंह झोटा की विधवा को 2 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी देने पर सहमति दे दी है।
झोटा एक नशा विरोधी कार्यकर्ता थे, जिनका पिछले अक्टूबर में तब गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे फेसबुक पर अवैध नशा बिक्री का लाइव खुलासा कर रहे थे।
यह फैसला झोटा के परिवार, प्रदर्शन के नेताओं और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया है।
पंजाब सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेगी
मुआवजे के साथ-साथ, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए मामले भी वापस लिए जाएंगे। इससे विरोध प्रदर्शनों के दौरान जेल गए लखा सिधाना और अन्य लोगों की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा।
सरकार ने एक और पीड़ित के परिवार के सदस्य को भी 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। यह इस क्षेत्र में जारी तनाव को कम करने की कोशिशों का संकेत देता है।