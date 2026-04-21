पुणे में 23 अप्रैल को 24 घंटे ठप रहेगी पानी की आपूर्ति, PMC अधिकारियों ने की खास अपील 

पुणेवासियों से पानी जमा करने की अपील

शिवजीनगर, कोथरुड, हडपसर, बाणेर, गुरुवार पेठ, हिंगने और बावधन जैसे कई इलाकों पर इस बंद का असर पड़ेगा। यहां के निवासियों से अपील की गई है कि वे पानी की सप्लाई बंद होने से पहले ही पर्याप्त पानी जमा करके रख लें। अधिकारियों ने बताया है कि 24 अप्रैल के बाद भी पानी की सप्लाई तुरंत सामान्य नहीं हो पाएगी। इस दौरान पानी का प्रेशर कम रह सकता है या पानी आने में देरी हो सकती है। मुख्य इंजीनियर नंदकिशोर जागताप ने सभी से अपील की है कि लोग पहले से तैयारी करके रखें ताकि इस रुकावट से ज्यादा परेशानी न हो।