इंफाल वेस्ट: बच्चों की मौत पर बेकाबू प्रदर्शनकारी, पुलिस पर कैटापल्ट से हमला, जवान जख्मी, 21 गिरफ्तार
मणिपुर के इंफाल वेस्ट में दो बच्चों की जान लेने वाले एक दर्दनाक बम धमाके की निंदा के लिए 18 अप्रैल को एक विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था। परंतु यह प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो उठा और हालात काबू से बाहर हो गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके, जिससे CRPF की 232वीं बटालियन के तीन जवान जख्मी हो गए और कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना के बाद पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
इंफाल घाटी में प्रदर्शनकारियों ने कैटापल्ट का भी किया इस्तेमाल
स्थानीय नागरिक संगठनों द्वारा आयोजित यह रैली जल्द ही अराजकता में बदल गई, जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों पर कैटापल्ट से पत्थर और बड़े बोल्डर फेंकने शुरू कर दिए। यह अशांति केवल एक जगह तक सीमित नहीं रही; इंफाल घाटी के उरीपोक और कोइरेनगेई जैसे अन्य जिलों में भी हिंसक झड़पें हुईं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके अतिरिक्त, एक 23 वर्षीय युवक को ऑनलाइन भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में पकड़ा गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।