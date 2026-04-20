इंफाल वेस्ट: बच्चों की मौत पर बेकाबू प्रदर्शनकारी, पुलिस पर कैटापल्ट से हमला, जवान जख्मी, 21 गिरफ्तार

इंफाल घाटी में प्रदर्शनकारियों ने कैटापल्ट का भी किया इस्तेमाल

स्थानीय नागरिक संगठनों द्वारा आयोजित यह रैली जल्द ही अराजकता में बदल गई, जब प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाबलों पर कैटापल्ट से पत्थर और बड़े बोल्डर फेंकने शुरू कर दिए। यह अशांति केवल एक जगह तक सीमित नहीं रही; इंफाल घाटी के उरीपोक और कोइरेनगेई जैसे अन्य जिलों में भी हिंसक झड़पें हुईं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके अतिरिक्त, एक 23 वर्षीय युवक को ऑनलाइन भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने के आरोप में पकड़ा गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।