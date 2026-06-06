CJP के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा

प्रदर्शनकारियों ने तनाव और मेहनत की बर्बादी बताई

देश भर से आए प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा सिस्टम की लगातार हो रही गड़बड़ियों पर अपनी बात रखी। उन्होंने तनाव और अपनी मेहनत की बर्बादी से जुड़ी कई निजी कहानियां बताईं। बिहार की एक 16 वर्षीय NEET अभ्यर्थी ने बताया कि पेपर लीक होने के बाद उन्हें लगा कि उनके परिवार का सारा त्याग और मेहनत बेकार चली गई। कई और लोगों ने भी मांग की कि परीक्षाओं को निष्पक्ष बनाया जाए और छात्रों का तनाव कम किया जाए। एक माता-पिता ने कहा, "आजकल छात्रों के मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं और उनके माता-पिता भी बहुत परेशान हैं। मंत्री को समझना चाहिए कि हम किस देश में रह रहे हैं, यहां का शिक्षा तंत्र क्या दे रहा है और 4-5 साल बाद बच्चों का भविष्य कैसा दिखेगा।"