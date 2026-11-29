विपक्षी दलों को चिंता है कि संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने से सत्ताधारी भाजपा को गलत फायदा हो सकता है। उन्हें यह भी डर है कि इससे तमिलनाडु जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को कम रखने पर जोर दिया है। विपक्ष की मांग है कि ऐसे सुरक्षा उपाय किए जाएं, जिनसे किसी भी राज्य को नुकसान न हो। वहीं भाजपा का कहना है कि यह मुद्दा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।