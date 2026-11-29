लोकसभा में 850 सीटें संभव? परिसीमन आयोग पर मचा घमासान
एक नए परिसीमन आयोग का प्रस्ताव आया है। इस आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त या संबंधित राज्य के राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। इनका मुख्य काम संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना होगा। इस कदम से खूब बहस छिड़ी हुई है, खासकर इसलिए क्योंकि इससे लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 तक हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व का पूरा ढांचा ही बदल सकता है।
परिसीमन से भाजपा को हो सकता है फायदा
विपक्षी दलों को चिंता है कि संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने से सत्ताधारी भाजपा को गलत फायदा हो सकता है। उन्हें यह भी डर है कि इससे तमिलनाडु जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व घट सकता है, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को कम रखने पर जोर दिया है। विपक्ष की मांग है कि ऐसे सुरक्षा उपाय किए जाएं, जिनसे किसी भी राज्य को नुकसान न हो। वहीं भाजपा का कहना है कि यह मुद्दा इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।