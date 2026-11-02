8,000 रुपये दिवाली बोनस का मैसेज फर्जी, PIB ने जारी की खास चेतावनी

ये फर्जी मैसेज कई बार प्रधानमंत्री के नाम का भी गलत इस्तेमाल करते हैं और आपको ऐसी फिशिंग वेबसाइटों पर ले जाते हैं, जिनका मकसद आपका बैंक विवरण चुराना होता है। PIB साफ चेतावनी देता है कि कभी भी किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही ऑनलाइन किसी अजनबी के साथ अपने OTP या UPI पिन जैसी गोपनीय जानकारी साझा करें। अगर आपको कोई संदिग्ध ऑफर नजर आता है, तो उसकी जानकारी तुरंत PIB फैक्ट चेक यूनिट को दें। वहीं, अगर आपको लगता है कि आप किसी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, तो तत्कला अपने बैंक से संपर्क करें या साइबरक्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करें।