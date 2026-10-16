PCI ने पत्रकारों के लिए जारी किए सुरक्षा निर्देश, जानिए क्या कहा गया है

PCI का कहना है कि पत्रकारों को हमेशा अपना प्रेस ID कार्ड पहनकर रखना चाहिए जो साफ दिखाई दे। उन्हें प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और भीड़ से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए, खासकर तब जब माहौल गरमा जाए। पत्रकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने साथ एक इमरजेंसी किट रखें। इसमें प्राथमिक उपचार का सामान, पानी, खाने का सामान, टॉर्च और सुरक्षात्मक चश्मे जैसी जरूरी चीजें होनी चाहिए। इसी तरह आंसू गैस के गोले या धुएं वाले ग्रेनेड जैसे भीड़ नियंत्रण उपकरणों को हाथ न लगाएं। सिर्फ घटना की रिपोर्ट करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें।