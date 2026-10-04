पत्रकारों से बदसलूकी के बाद दिल्ली पुलिस पर फूटा प्रेस क्लब का गुस्सा

प्रेस क्लब का कहना है कि ऐसे कदम मीडिया की आजादी पर सीधा हमला हैं। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि वह पत्रकारों को बिना किसी डर के अपना काम करने दे। क्लब ने चेतावनी दी है कि इस तरह के वाकये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करते हैं।

इन प्रदर्शनों के दौरान 3 महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए थे, जिनकी जांच कमला मार्केट स्थित क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस ने इन प्रदर्शनों से करीब 150 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें कई जानी-मानी हस्तियां भी शामिल हैं।