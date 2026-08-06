जापान के 'सुपर टाइफून' डॉल्फिन से भारत के मानसून पर हो सकता है असर

फिलहाल 'डॉल्फिन' जापान के दाइतो द्वीपों की तरफ बढ़ रहा है। जल्द ही यह ओकिनावा के पास पहुंचकर इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। यहां भारी बारिश और ऊंची लहरें उठने की आशंका है।

भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने वाली निम्न-दबाव प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। इन्हीं प्रणालियों से हमारा मानसून सक्रिय होता है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि 'अल नीनो' जैसे बड़े जलवायु पैटर्न भी इस पर असर डाल रहे हैं। उनका मानना है कि जैसे ही 'डॉल्फिन' कमजोर होगा या वहां से आगे निकल जाएगा, वैसे ही मानसून की बारिश भी सामान्य स्थिति में लौट आएगी।