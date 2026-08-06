जापान के 'सुपर टाइफून' डॉल्फिन से भारत के मानसून पर हो सकता है असर
जापान के पास एक ताकतवर तूफान 'डॉल्फिन' सक्रिय है। इसकी हवाओं की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके झोंके 210 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच रहे हैं। हालांकि, भारत के लिए कोई सीधा खतरा नहीं है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमारे मानसून को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है।
इस तूफान की तेज हवाएं और हवा के बहाव में होने वाले बदलाव, भारत में बारिश लाने वाली नमी को रोक सकते हैं। ऐसे में, आने वाले कुछ दिनों के लिए बारिश में थोड़ी कमी दिख सकती है।
डॉल्फिन का बंगाल की खाड़ी पर असर पड़ सकता है
फिलहाल 'डॉल्फिन' जापान के दाइतो द्वीपों की तरफ बढ़ रहा है। जल्द ही यह ओकिनावा के पास पहुंचकर इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। यहां भारी बारिश और ऊंची लहरें उठने की आशंका है।
भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि यह तूफान बंगाल की खाड़ी में बनने वाली निम्न-दबाव प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। इन्हीं प्रणालियों से हमारा मानसून सक्रिय होता है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिक यह भी कह रहे हैं कि 'अल नीनो' जैसे बड़े जलवायु पैटर्न भी इस पर असर डाल रहे हैं। उनका मानना है कि जैसे ही 'डॉल्फिन' कमजोर होगा या वहां से आगे निकल जाएगा, वैसे ही मानसून की बारिश भी सामान्य स्थिति में लौट आएगी।