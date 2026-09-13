बंगाली अस्मिता की जंग: धीरेंद्र शास्त्री पर प्रदर्शन, कांग्रेस महासचिव को पुलिस का समन

पश्चिम बंगाल कांग्रेस के महासचिव अशुतोष चटर्जी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने उन्हें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन के मामले में तलब किया है। शास्त्री ने दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली खाने-पीने की आदतों पर कुछ टिप्पणियां की थीं, जिससे कई लोग नाराज थे। पुलिस ने बताया कि 8 सितंबर को दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने शास्त्री की तस्वीर को पैरों से रौंदा, जूतों से मारा और फिर आग के हवाले कर दिया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अब अशुतोष चटर्जी को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है।