बंगाली अस्मिता की जंग: धीरेंद्र शास्त्री पर प्रदर्शन, कांग्रेस महासचिव को पुलिस का समन
पश्चिम बंगाल कांग्रेस के महासचिव अशुतोष चटर्जी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस ने उन्हें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ हुए एक विरोध प्रदर्शन के मामले में तलब किया है। शास्त्री ने दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली खाने-पीने की आदतों पर कुछ टिप्पणियां की थीं, जिससे कई लोग नाराज थे। पुलिस ने बताया कि 8 सितंबर को दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारियों ने शास्त्री की तस्वीर को पैरों से रौंदा, जूतों से मारा और फिर आग के हवाले कर दिया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अब अशुतोष चटर्जी को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है।
प्रदर्शन पर चटर्जी और अधिकारी ने दी प्रतिक्रिया
अशुतोष चटर्जी ने सवाल उठाया कि आखिर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने पूछा, "क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह भाजपा के चहेते हैं?" चटर्जी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस बंगाली संस्कृति के अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं, मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी ने उपदेशक की टिप्पणियों और उनकी तस्वीर जलाने, दोनों की निंदा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष से किया गया अपमान स्वीकार्य नहीं होगा।