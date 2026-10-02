तेलंगाना में 18 वर्षीय नर्सिंग छात्रा की बेरहमी से हत्या, आरोपी गिरफ्तार
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तेलंगाना के वेंगन्नपालम में एक 18 वर्षीय नर्सिंग छात्रा हरिनी अपने घर में मृत पाई गई है। पुलिस ने इस मामले में डी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और जांच अभी भी जारी है।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने हरिनी पर बुरी नजर रखी थी और जब हरिनी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो उसने घर में ही उसका गला घोंट दिया।
कुमार पर बाइक के क्लच वायर का इस्तेमाल करने का आरोप
अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने हरिनी की हत्या करने के बाद भागने से पहले बाइक के क्लच वायर का इस्तेमाल किया था। हरिनी कॉलेज की छुट्टियों में अपने घर आई थी।
अपने पिता के निधन के बाद से ही उसका परिवार पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रहा था। पुलिस लगातार सुराग तलाश रही है, ताकि पूरी घटना की कड़ियों को जोड़कर सच्चाई सामने ला सके।