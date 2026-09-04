तेलंगाना: सिकंदराबाद सेना कैंप के पास 160 डिटोनेटर का जखीरा, क्या कोई बड़ी साजिश?

तेलंगाना: सिकंदराबाद सेना कैंप के पास 160 डिटोनेटर का जखीरा, क्या कोई बड़ी साजिश?
तेलंगाना के सिकेंदराबाद सेना कैंप की फायरिंग रेंज वाली दीवार के पास पुलिस को 160 इलेक्ट्रिक डिटोनेटर मिले हैं। यह एक गंभीर मामला है क्योंकि इसी इलाके से महज 3 दिन पहले हथियार और गोला-बारूद चोरी हो गए थे।
ये डिटोनेटर एक प्लास्टिक की बाल्टी में बंडल बनाकर रखे गए थे। अनुमान है कि गोल्फ कोर्स के बगल में बन रहे किसी प्रोजेक्ट के काम के दौरान इन्हें वहीं छोड दिया गया था।
बम विशेषज्ञों ने व्यावसायिक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर होने की पुष्टि की
बम विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि ये व्यावसायिक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर हैं और इन्हें तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस बात की जांच कर रही है कि यह सब सेना के इलाके के इतने करीब कैसे पहुंचा।
इसके साथ ही, सेकेन्दराबाद छावनी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारी चोरी हुई राइफलें और 1,800 से ज्यादा गोलियों की तलाश कर रहे हैं। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने सेना के ठिकानों पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।