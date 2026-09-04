तेलंगाना: सिकंदराबाद सेना कैंप के पास 160 डिटोनेटर का जखीरा, क्या कोई बड़ी साजिश?

बम विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि ये व्यावसायिक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर हैं और इन्हें तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इस बात की जांच कर रही है कि यह सब सेना के इलाके के इतने करीब कैसे पहुंचा।

इसके साथ ही, सेकेन्दराबाद छावनी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अधिकारी चोरी हुई राइफलें और 1,800 से ज्यादा गोलियों की तलाश कर रहे हैं। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने सेना के ठिकानों पर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है।