महाराष्ट्र के किंनगांव में RSS पथ संचलन पर बवाल, मुस्लिम महिलाओं से झड़प के बाद पुलिस का लाठीचार्ज

पुलिस अधीक्षक (SP) श्रीकांत धिवारे सहित पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक बातचीत की, लेकिन वे उन्हें शांत नहीं कर पाए। आखिरकार भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। किंनगांव में अब भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और कई उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार भी किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि RSS के इस मार्च के लिए कानूनी तौर पर अनुमति ली गई थी।