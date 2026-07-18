रजरहाट बम धमाका: CCTV ने उजागर किया शमीम का पूरा खेल

पुलिस को CCTV फुटेज से एक अहम जानकारी मिली है। इसमें दिखा कि धमाके से ठीक पहले एक स्थानीय नौजवान ने मोहम्मद शमीम, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है, उसके कहने पर एक बैग उस कमरे में रखा था जिसे किराए पर दिया जाना था। नौजवान को लगा था कि बैग में सिर्फ खाने-पीने का सामान है। इमारत के मालिक जुल्फिकार अंसारी ने बताया कि सलीम ने कुछ समय पहले ही इस जगह को किराए पर लेने के लिए उनसे बात की थी। पुलिस अब फरार सलीम की तलाश में जुटी है, वहीं फॉरेंसिक टीमें धमाके से क्षतिग्रस्त हुई इमारत से सबूत इकट्ठा कर रही हैं।