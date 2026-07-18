रजरहाट बम धमाका: CCTV ने उजागर किया शमीम का पूरा खेल
कोलकाता के रजरहाट इलाके में शुक्रवार शाम एक रिहायशी इमारत धमाके से दहल उठी। इस घटना से स्थानीय लोग सहम गए, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। पुलिस को आशंका है कि यह धमाका कच्चे बम बनाने की सामग्री से हुआ था। जांच के दौरान मौके से विस्फोटक के अवशेष भी मिले हैं। फायर ब्रिगेड और बम स्क्वॉड ने फौरन इलाके को सुरक्षित कर दिया। खबर है कि जल्द ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम भी इस जांच में शामिल हो सकती है।
CCTV फुटेज में नजर आया मोहम्मद शमीम
पुलिस को CCTV फुटेज से एक अहम जानकारी मिली है। इसमें दिखा कि धमाके से ठीक पहले एक स्थानीय नौजवान ने मोहम्मद शमीम, जिसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है, उसके कहने पर एक बैग उस कमरे में रखा था जिसे किराए पर दिया जाना था। नौजवान को लगा था कि बैग में सिर्फ खाने-पीने का सामान है। इमारत के मालिक जुल्फिकार अंसारी ने बताया कि सलीम ने कुछ समय पहले ही इस जगह को किराए पर लेने के लिए उनसे बात की थी। पुलिस अब फरार सलीम की तलाश में जुटी है, वहीं फॉरेंसिक टीमें धमाके से क्षतिग्रस्त हुई इमारत से सबूत इकट्ठा कर रही हैं।