NEET-UG के बाद बड़ी कार्रवाई: संसदीय समिति ने NTA और परीक्षा प्रणाली में मांगे आमूलचूल बदलाव

NEET-UG 2026 की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द होने के बाद अब एक संसदीय समिति ने प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के तरीके में बड़े सुधारों की वकालत की है। समिति चाहती है कि परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र और प्रयासों की एक सीमा तय की जाए। साथ ही वे कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) को अपनाने और सरकारी स्वामित्व वाले तथा संचालित केंद्रों की भूमिका बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं। एक नई दो-चरण वाली परीक्षा प्रणाली का सुझाव भी दिया गया है, जिसमें पहले एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद अलग-अलग कोर्स के लिए विशेष मुख्य परीक्षाएं ली जाएंगी।