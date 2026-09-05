दिल्ली मतदाता सूची में 33 लाख नाम 'गड़बड़', कहीं आपका वोट तो नहीं अटका?

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर ने अभी हाल ही में अपने बड़े 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) अभियान में वोटर लिस्ट में 33 लाख से ज्यादा गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इन गड़बड़ियों से प्रभावित लोगों को अंग्रेजी में नोटिस भेजे जाएंगे।

बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) लोगों की मदद करेंगे ताकि वे समझ सकें कि उन्हें क्या जानकारी देनी है या क्या करना है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग एक करोड़ नामों में से करीब 19.33 लाख नामों में कोई न कोई गड़बड़ी मिली है। वहीं, लगभग 13.79 लाख नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, यानी उनका पता ठीक से दर्ज नहीं है।