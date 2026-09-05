दिल्ली मतदाता सूची में 33 लाख नाम 'गड़बड़', कहीं आपका वोट तो नहीं अटका?
दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर ने अभी हाल ही में अपने बड़े 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) अभियान में वोटर लिस्ट में 33 लाख से ज्यादा गड़बड़ियां पकड़ी हैं। इन गड़बड़ियों से प्रभावित लोगों को अंग्रेजी में नोटिस भेजे जाएंगे।
बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) लोगों की मदद करेंगे ताकि वे समझ सकें कि उन्हें क्या जानकारी देनी है या क्या करना है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग एक करोड़ नामों में से करीब 19.33 लाख नामों में कोई न कोई गड़बड़ी मिली है। वहीं, लगभग 13.79 लाख नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, यानी उनका पता ठीक से दर्ज नहीं है।
वोटरों को जवाब देने के लिए मिलेंगे 7 दिन
अगर आपको नोटिस मिलता है, तो आपको 7 दिनों के अंदर जवाब देना होगा। यह जवाब आप ऑनलाइन QR कोड का इस्तेमाल करके दे सकते हैं या फिर सीधे दफ्तर जाकर जरूरी कागजात दिखाकर भी अपनी बात रख सकते हैं।
कुछ मामलों में डिजिटल तरीके से ही सुधार हो जाएगा। जिन इलाकों में ज्यादा गड़बड़ियां मिली हैं, जैसे देवली और बदरपुर, वहां 40 प्रतिशत से भी ज़्यादा वोटरों को नोटिस भेजे जा सकते हैं। चुनाव आयोग का मकसद है कि 29 अक्टूबर की आखिरी तारीख से पहले वोटर लिस्ट को पूरी तरह से ठीक कर लिया जाए।