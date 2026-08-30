ओडिशा: गुजारा भत्ता न देने वालों के वेतन से सीधी कटौती, महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत
ओडिशा सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है, जिसका मकसद उन परिवारों को सहारा देना है जिन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। सरकार ने अभी इसकी शुरुआत की तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन आदेश जारी होते ही अगर कोई राज्य कर्मचारी कोर्ट के तय किए गए गुजारा भत्ते या बच्चों के भरण-पोषण का पैसा नहीं देता है, तो वो रकम सीधे उसके वेतन से काट ली जाएगी। यह कटी हुई रकम सीधे उसकी अलग रह रही पत्नी या बच्चों तक पहुंचा दी जाएगी। मुख्यमंत्री मांझी को गुजारा भत्ता न मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
ओडिशा HRMS से गुजारा भत्ते का भुगतान होगा ऑटोमेटिक
यह पूरी प्रक्रिया ओडिशा के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) के जरिए अपने आप हो जाएगी। इससे गुजारा भत्ते का भुगतान तेजी से और बिना किसी रुकावट के हो पाएगा। कानूनी जानकारों और एक्टिविस्ट्स का मानना है कि इस बदलाव से उन महिलाओं और बच्चों का जीवन आसान हो जाएगा, जो इस गुजारा भत्ते पर निर्भर हैं। वे इसे वित्तीय सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं, जिससे प्रभावित परिवारों को बेवजह की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।