ओडिशा: गुजारा भत्ता न देने वालों के वेतन से सीधी कटौती, महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत

ओडिशा सरकार एक नया नियम लागू करने जा रही है, जिसका मकसद उन परिवारों को सहारा देना है जिन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। सरकार ने अभी इसकी शुरुआत की तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन आदेश जारी होते ही अगर कोई राज्य कर्मचारी कोर्ट के तय किए गए गुजारा भत्ते या बच्चों के भरण-पोषण का पैसा नहीं देता है, तो वो रकम सीधे उसके वेतन से काट ली जाएगी। यह कटी हुई रकम सीधे उसकी अलग रह रही पत्नी या बच्चों तक पहुंचा दी जाएगी। मुख्यमंत्री मांझी को गुजारा भत्ता न मिलने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।