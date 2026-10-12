मुंबई में अक्टूबर में रिकॉर्ड गर्मी और 38 डिग्री सेल्सियस तापमान, क्या है इसकी वजह?
मुंबई शहर अक्टूबर की तेज गर्मी से बेहाल है। सांताक्रूज में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो शहर में अक्टूबर के महीने के अब तक के सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब था।
गर्मी का ये दौर पिछले 4 दिनों से चल रहा है। कोलाबा में भी पारा 36.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।
इस भीषण गर्मी की वजह एक एंटीसाइक्लोन और पूरब से चलने वाली हवाएं बताई जा रही हैं। ये हवाएं समुद्र से आने वाली ठंडी हवा को रोक रही हैं, जिससे गर्मी शहर में ही रुक गई है।
मुंबई में AQI 100 के पार, नमी में भी गिरावट
सिर्फ गर्मी ही नहीं, मुंबई की हवा भी खराब हुई है। 2 अक्टूबर से शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर कई बार 100 के पार चला गया है। शहर में नमी भी तेजी से कम हुई है, जिसकी वजह से हवा और भी सूखी महसूस हो रही है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों से पता चलता है कि मुंबई में साल 2018 में और फिर इस रविवार को भी तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। यह आने वाले समय में शहर के लिए बड़ी जलवायु चुनौतियों का संकेत है।