मुंबई में अक्टूबर में रिकॉर्ड गर्मी और 38 डिग्री सेल्सियस तापमान, क्या है इसकी वजह?

मुंबई शहर अक्टूबर की तेज गर्मी से बेहाल है। सांताक्रूज में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो शहर में अक्टूबर के महीने के अब तक के सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब था।

गर्मी का ये दौर पिछले 4 दिनों से चल रहा है। कोलाबा में भी पारा 36.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।

इस भीषण गर्मी की वजह एक एंटीसाइक्लोन और पूरब से चलने वाली हवाएं बताई जा रही हैं। ये हवाएं समुद्र से आने वाली ठंडी हवा को रोक रही हैं, जिससे गर्मी शहर में ही रुक गई है।