महाराष्ट्र में नर्सरी दाखिले पर बड़ा बदलाव, बच्चे को 30 जून तक 3 साल का होना जरूरी
महाराष्ट्र सरकार ने नर्सरी में दाखिले के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब बच्चों को दाखिला लेने के लिए 30 जून तक 3 साल का होना जरूरी होगा, जबकि पहले यह कटऑफ 30 दिसंबर थी।
इस अचानक हुए बदलाव से कुछ बच्चे अगर नई समय-सीमा चूक जाते हैं, तो उन्हें प्लेग्रुप में एक और साल बिताना पड़ सकता है। इस फैसले ने कई माता-पिता को उलझन में डाल दिया है।
महाराष्ट्र के माता-पिता को देरी और खर्च की चिंता
माता-पिता को चिंता है कि इस देर से आए बदलाव की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई में देरी हो सकती है। इसके साथ ही, उन्हें यह भी डर है कि प्लेग्रुप का खर्च बढ़ जाएगा।
बाल शिक्षा के जानकार बताते हैं कि यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक ही है। इस नीति में 3 साल की उम्र से प्री-स्कूल में 3 साल की पढ़ाई करने की सिफारिश की गई है।
उम्र का यह नया नियम 2027-28 से धीरे-धीरे लागू किया जाएगा और 2030-31 तक यह सभी शुरुआती कक्षाओं पर लागू हो जाएगा।