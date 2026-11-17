माता-पिता को चिंता है कि इस देर से आए बदलाव की वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई में देरी हो सकती है। इसके साथ ही, उन्हें यह भी डर है कि प्लेग्रुप का खर्च बढ़ जाएगा।

बाल शिक्षा के जानकार बताते हैं कि यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक ही है। इस नीति में 3 साल की उम्र से प्री-स्कूल में 3 साल की पढ़ाई करने की सिफारिश की गई है।

उम्र का यह नया नियम 2027-28 से धीरे-धीरे लागू किया जाएगा और 2030-31 तक यह सभी शुरुआती कक्षाओं पर लागू हो जाएगा।