तमिलनाडु के 17 जिलों में येलो अलर्ट, 23 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी
उत्तर-पूर्वी मानसून की वजह से तमिलनाडु के 17 जिलों में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 अक्टूबर तक यहां लगातार भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। कांचीपुरम के उत्तरमेरूर जैसे कुछ इलाकों में अब तक 15 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। इस बारिश की बदौलत राज्य में बारिश की कमी घटकर अब सिर्फ 3 प्रतिशत रह गई है।
पश्चिमी घाट में भारी बारिश की चेतावनी
इसका मुख्य कारण उत्तर तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना एक चक्रीय हवा का दबाव है। क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (RMC) के प्रमुख वीआर दुरई ने बताया कि 20 अक्टूबर को पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में अधिकतम 20.4 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। चेन्नई और इसके करीब के इलाकों में भी 18 और 19 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका जताई गई है।
25 अक्टूबर के बाद मौसम शांत होने की उम्मीद
क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र (RMC) के अनुसार, 25 अक्टूबर के बाद मौसम शांत होने लगेगा और बारिश की तीव्रता भी कम हो जाएगी। एक नए मौसमी सिस्टम के बनने की संभावना है, जिससे बारिश का रुख आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरफ मुड़ सकता है।