तमिलनाडु के 17 जिलों में येलो अलर्ट, 23 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी

उत्तर-पूर्वी मानसून की वजह से तमिलनाडु के 17 जिलों में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 अक्टूबर तक यहां लगातार भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। कांचीपुरम के उत्तरमेरूर जैसे कुछ इलाकों में अब तक 15 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है। इस बारिश की बदौलत राज्य में बारिश की कमी घटकर अब सिर्फ 3 प्रतिशत रह गई है।