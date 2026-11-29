इस बिल को अभी संसद से पास होना और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना बाकी है। हर राज्य से 10 सहयोगी सदस्य इस आयोग में शामिल होंगे, जिनमें 5 सांसद और 5 विधायक शामिल होंगे। ये सदस्य आयोग के काम में मदद तो करेंगे, लेकिन उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा। DMK, YSR कांग्रेस, शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) जैसी कई पार्टियों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, जिससे इसके पास होने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। हालांकि, राहुल गांधी जैसे नेताओं ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महिला आरक्षण को नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लागू करना चाहिए, ताकि सभी को सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व मिल सके।