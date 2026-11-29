अब सुप्रीम कोर्ट जज तय करेंगे आपकी चुनावी सीमा, नए परिसीमन आयोग पर गरमाई राजनीति
एक नए बिल में परिसीमन आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा या सेवानिवृत्त जज के हाथ में होगी। उनके साथ मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त भी आयोग के सदस्य होंगे। इस आयोग का मुख्य काम लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों को नए सिरे से तय करना है। आसान शब्दों में कहें तो, इसका मकसद देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्वाचन क्षेत्रों की मौजूदा सीमाओं को फिर से खींचना और अपडेट करना है।
बिल को संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी की दरकार
इस बिल को अभी संसद से पास होना और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलना बाकी है। हर राज्य से 10 सहयोगी सदस्य इस आयोग में शामिल होंगे, जिनमें 5 सांसद और 5 विधायक शामिल होंगे। ये सदस्य आयोग के काम में मदद तो करेंगे, लेकिन उन्हें वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा। DMK, YSR कांग्रेस, शरद पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) जैसी कई पार्टियों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, जिससे इसके पास होने की संभावनाएं काफी बढ़ गई हैं। हालांकि, राहुल गांधी जैसे नेताओं ने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महिला आरक्षण को नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लागू करना चाहिए, ताकि सभी को सही और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व मिल सके।