NMC ने डॉक्टरों के विज्ञापन पर कसा शिकंजा, अब AI और 'सबसे अच्छा' के दावे नहीं चलेंगे

डॉक्टर अब सर्च ट्रिक्स से अपनी रैंकिंग नहीं बढ़ा सकते। वे मरीजों को लुभाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स के साथ हाथ नहीं मिला सकते, न ही ऐसे इलाज के बारे में बड़े-बड़े दावे कर सकते हैं जिन्हें वे साबित न कर सकें।

छूट और रेफरल ऑफर भी अब नहीं दिए जा सकेंगे, क्योंकि इनसे लोगों को बेवजह डॉक्टर के पास जाने के लिए उकसाया जा सकता है। अगर कोई डॉक्टर इन नियमों को तोड़ता है, तो पहले उसे चेतावनी मिलेगी और नैतिक प्रशिक्षण लेना होगा।

लेकिन बार-बार नियम तोड़ने पर उन्हें एक से 3 साल के लिए मेडिकल रजिस्टर से हटाया जा सकता है।