भारत की अगली जनगणना: 35 दिन में लौटे भारतीयों संग विदेशियों की भी होगी गिनती

भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों, जैसे छात्र और काम करने वाले लोगों की भी गिनती की जाएगी, उनकी नागरिकता जो भी हो। हालांकि, कम समय के लिए भारत आने वाले विदेशी पर्यटक और राजनयिक जिन्हें विशेष छूट मिली हुई है, उनके लिए नियम अलग होंगे। उत्तर प्रदेश में जो मौसमी प्रवासी मजदूर हैं, उनकी गिनती उस जगह पर होगी जहां वे काम कर रहे हैं, लेकिन 2 बार गिनती न हो जाए, इसके लिए उन्हें अपने मूल स्थान (जहां से वे आए हैं) की जानकारी देनी होगी। जनगणना के लिए आधिकारिक तारीख 5 जनवरी की आधी रात तय की गई है। जनगणना के अंतिम नतीजे अप्रैल तक आने की उम्मीद है। जनगणना टीम की सदस्य शीतल वर्मा ने साफ किया कि जनगणना का काम आबादी दर्ज करना है, न कि नागरिकता। उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना में शामिल होने भर से कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं बन जाता।