NTA की कुंडली खंगालेगी नीलेकणि टास्क फोर्स, AI-ब्लॉकचेन से बदलेगी परीक्षा प्रणाली
नंदन नीलेकणि की अगुवाई में एक नई टास्क फोर्स भारत की परीक्षा प्रणाली में सुधार पर काम कर रही है। खास बात यह है कि इस टास्क फोर्स का फोकस 2024 की राधाकृष्णन समिति के सुझावों से मिलता-जुलता है। इन सुझावों में मुख्य रूप से परीक्षा की सुरक्षा, बेहतर तकनीक का इस्तेमाल और मजबूत नियम-कानून बनाना शामिल है।
टास्क फोर्स को मिले 10 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' में से 9 मुख्य बातों पर गौर किया गया, जिनमें से 7 सीधे तौर पर और 2 आंशिक रूप से राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों से मेल खाती हैं। इससे पता चलता है कि ये सुझाव कोई नए नहीं हैं, बल्कि पहले भी उन पर विचार किया जा चुका है।
नीलेकणि पैनल NTA के कामकाज और साइबर सुरक्षा की करेगा जांच
लेकिन एक बड़ा फर्क भी है। नीलेकणि का पैनल पूरी परीक्षा प्रणाली की गहनता से जांच कर रहा है, जिसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) का आंतरिक कामकाज भी शामिल है। मौजूदा चिंताओं और साइबर खतरों खासकर NEET-UG 2026 को लेकर जो सवाल उठे हैं, को देखते हुए, AI और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके सिस्टम को बेहतर बनाने का काफी दबाव है।
NTA को भले ही बड़ी-बड़ी परीक्षाएं कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके पास अभी तक अपनी कोई कानूनी शक्ति नहीं है। उम्मीद है कि यह पैनल इस अहम मुद्दे पर भी आखिर में कोई समाधान निकालेगा।