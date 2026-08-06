...जब कर्ज में डूबीं अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी

अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी का खुलासा- कर्ज चुकाने को बेची आत्मा, दरवाजे पर गालियां देते थे लेनदार

लेखन नेहा शर्मा 11:37 am Aug 06, 202611:37 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान समेत कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुकीं दिग्गज अभिनेत्री सुष्मिता मुखर्जी ने हाल ही में अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बेहद भावुक खुलासा किया है। उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से पर्दा हटाया। अभिनेत्री ने बताया कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी के दिवालिया होने के बाद उन पर 1 करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ गया था। इस भारी-भरकम कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें मजबूरी में कई C-ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा था।