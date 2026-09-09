जमशेदपुर: वोटर लिस्ट में 'विदेशी खेल' का खुलासा, 3 अफगानी नाम हटे

झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के रवि कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति की विदेशी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है। बाकी 2 लोगों के बारे में अभी जांच चल रही है। स्थानीय अधिकारी इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि ये नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गए। इस जांच में उनके परिवार के सदस्यों और दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। कुमार ने यह भी कहा कि इस गड़बड़ी में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।