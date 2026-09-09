जमशेदपुर: वोटर लिस्ट में 'विदेशी खेल' का खुलासा, 3 अफगानी नाम हटे
झारखंड की जमशेदपुर पूर्व विधानसभा की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 3 अफगानी नागरिकों (असील खान, मोहम्मद असलम और मोहम्मद इब्राहिम) के नाम गलत तरीके से शामिल हो गए थे।
इन लोगों ने वोटर बनने की आधिकारिक प्रक्रिया में हिस्सा भी लिया था, लेकिन जब इनके दस्तावेजों की जांच की गई, तो पता चला कि ये विदेशी नागरिक हैं। अब उनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
झारखंड के CEO ने एक विदेशी नागरिकता की पुष्टि की
झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के रवि कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति की विदेशी नागरिकता की पुष्टि हो चुकी है। बाकी 2 लोगों के बारे में अभी जांच चल रही है। स्थानीय अधिकारी इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि ये नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गए। इस जांच में उनके परिवार के सदस्यों और दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। कुमार ने यह भी कहा कि इस गड़बड़ी में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।