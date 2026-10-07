कैप्टन स्मित को मिले अशोक चक्र, राज्यसभा सांसद ने की मांग

ओमानी को-पायलट हमम अल-हममामी ने कैप्टन स्मित पर कुल्हाड़ी से हमला किया था, इसके बावजूद भी उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाबी हासिल की। ऐसा इसलिए ताकि दूसरे लोग अपहरणकर्ता को काबू कर सकें।

हालांकि, इस दौरान विमान 2 मिनट में 16,000 फीट नीचे आ गया था। लेकिन इसके बावजूद सऊदी अरब में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अच्छी बात यह रही कि विमान में सवार सभी 180 लोग सुरक्षित बच गए। हमला करने वाले को-पायलट को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। सांसद का कहना है कि कैप्टन स्मित को यह सम्मान मिलने से देश के युवा बहुत प्रेरित होंगे।