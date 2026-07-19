संसद का मानसून सत्र: नए विधेयकों से लेकर 'बवाल' तक, क्या होगा इस बार?

सरकार 2 पुराने बिलों को भी दोबारा चर्चा के लिए ला रही है। इनमें से एक बिल विदेशी चंदे के नियमों से संबंधित है, जबकि दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों से जुड़ा है। दूसरी तरफ, विपक्ष 'डेलिमिटेशन बिल' को फिर से पेश करने की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध करने की तैयारी में है। इस बीच देश की राजनीति में भी काफी हलचल मची हुई है।

हाल ही में 20 तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पाला बदलकर सत्ताधारी गठबंधन का साथ दिया है। इसके अलावा, 6 शिवसेना सांसदों ने भी दल बदल लिया है। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, ताकि सभी दलों के बीच सहमति बन सके और सत्र को सुचारु रूप से चलाया जा सके।