संसद का मानसून सत्र: नए विधेयकों से लेकर 'बवाल' तक, क्या होगा इस बार?
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में कुल 5 नए बिल पेश किए जाएंगे। इन बिलों में आयकर नियमों में बदलाव, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने और जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े नए नियम शामिल हैं। MSME से जुड़े कानूनों और राष्ट्रीय सम्मानों में बदलाव पर भी चर्चा होगी। इन 5 बिलों में से 2 बिल पहले से जारी अध्यादेशों की जगह लेंगे।
सांसदों के पाला बदलने के बीच 2 बिल फिर से चर्चा में
सरकार 2 पुराने बिलों को भी दोबारा चर्चा के लिए ला रही है। इनमें से एक बिल विदेशी चंदे के नियमों से संबंधित है, जबकि दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों से जुड़ा है। दूसरी तरफ, विपक्ष 'डेलिमिटेशन बिल' को फिर से पेश करने की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध करने की तैयारी में है। इस बीच देश की राजनीति में भी काफी हलचल मची हुई है।
हाल ही में 20 तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने पाला बदलकर सत्ताधारी गठबंधन का साथ दिया है। इसके अलावा, 6 शिवसेना सांसदों ने भी दल बदल लिया है। सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, ताकि सभी दलों के बीच सहमति बन सके और सत्र को सुचारु रूप से चलाया जा सके।