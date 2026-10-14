IIIT रांची: छात्र प्रदर्शनों के बीच निदेशक 30 दिन की छुट्टी पर भेजे गए

राजीव श्रीवास्तव की गैर-मौजूदगी में IIEST शिबपुर के प्रोफेसर वीएमएसआर मूर्ति को कार्यकारी निदेशक का पदभार सौंपा गया है। इस घोषणा के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन फिलहाल रोक दिया है।

इसके अलावा, संस्थान ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की विवादित भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया है। इसके लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को उनका शुल्क वापस किया जाएगा। कैंपस में चल रहे सभी मुद्दों को सुलझाने और शांति बहाल करने के लिए ये सभी कदम उठाए गए हैं।