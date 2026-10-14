IIIT रांची: छात्र प्रदर्शनों के बीच निदेशक 30 दिन की छुट्टी पर भेजे गए
IIIT रांची से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। संस्थान के पहले साल के एक छात्र की कथित आत्महत्या के बाद छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने संस्थान के निदेशक राजीव श्रीवास्तव को 30 दिन की छुट्टी पर भेज दिया है।
इस दौरान, छात्रों की चिंताओं और मुद्दों को जानने और उन्हें हल करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति काम करेगी।
मूर्ति संभालेंगे पदभार, भर्ती प्रक्रिया रद्द
राजीव श्रीवास्तव की गैर-मौजूदगी में IIEST शिबपुर के प्रोफेसर वीएमएसआर मूर्ति को कार्यकारी निदेशक का पदभार सौंपा गया है। इस घोषणा के बाद छात्रों ने अपना प्रदर्शन फिलहाल रोक दिया है।
इसके अलावा, संस्थान ने गैर-शिक्षण कर्मचारियों की विवादित भर्ती प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया है। इसके लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को उनका शुल्क वापस किया जाएगा। कैंपस में चल रहे सभी मुद्दों को सुलझाने और शांति बहाल करने के लिए ये सभी कदम उठाए गए हैं।