इंटरनेट बंद पर सुप्रीम कोर्ट में मांगी माफी, तुषार मेहता बोले- सिर्फ औपचारिकता

दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान, गृह मंत्रालय ने 9 अक्टूबर की रात 10 बजे से 10 अक्टूबर की रात 10 बजे तक रायसीना हिल के 4 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी।

मंत्रालय ने कहा कि यह कदम शांति बनाए रखने और अराजकता से बचने के लिए जरूरी था। हालांकि, वाई-फाई और अन्य गैर-सेलुलर इंटरनेट सेवाएं उस दौरान भी काम कर रही थीं।

गृह सचिव गोविंद मोहन ने मोबाइल इंटरनेट बंद करने के इस फैसले को उस समय की स्थिति के 'आनुपातिक' बताया।